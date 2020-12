Franse schatzoeker ontdekt megaschat, verstopt hem en wordt nu beschuldigd van plunderen

Het was zo mooi bedacht. Illegaal oude munten opgraven in Frankrijk, herbegraven in België, en ze dan ‘toevallig’ vinden. Helaas werd Patrice T. verraden door de Belgische bodem.

Superblij waren ze bij het Agentschap voor Onroerend Erfgoed. Er had zich een Fransman gemeld met twee emmers vol oude Romeinse munten. Die had hij gevonden, zei hij, toen hij eind vorig jaar in Gingelom (een gemeente in Belgisch Limburg), met een metaaldetector aan de gang was.

Niet ongewoon

,,Het was niet zo’n groot perceel”, zegt Marleen Martens van het Agentschap in De Standaard. ,,Het leek wat op een oude boomgaard. De man zei dat hij het gekocht had, omdat hij graag in de streek kwam wandelen en er een caravan wilde neerzetten. Hij had de vondst gedaan toen hij met een metaaldetector de grond wilde saneren.”

Het ging om 14.154 munten uit de derde eeuw na Christus. De archeologen hadden aanvankelijk geen argwaan. Dit soort munten is zeldzaam in België, maar niet ongewoon. In Frankrijk zijn er veel meer gevonden. Maar het bodemonderzoek ter plaatse in Gingelom leidde tot een heel andere conclusie. ,,De munten konden onmogelijk van dit terrein komen. Ze bevonden zich in een aardlaag die na de Middeleeuwen gevormd was. Enkele muntjes zouden zich uitzonderlijk nog omhoog kunnen woelen. Maar 14.000?”

Laaiend

De zaak werd overgedragen aan Frankrijk. Daar kenden ze Patrice T. al. Toen de politie zijn huis doorzocht, vonden ze nog eens 13.246 objecten, onder meer ‘armbanden en halskettingen uit de brons- en ijzertijd, Romeinse sierspelden, beeldjes en Merovingische riemgespen’. Sommige objecten kwamen van archeologische plaatsen. Totale waarde, inclusief de munten: 772.685 euro.

De Franse autoriteiten zijn laaiend. ,,De overtreder riskeert een gevangenisstraf en een boete van honderdduizenden euro’s”, staat er in een persbericht. ,,Dit is een duidelijke boodschap aan wie, voor zijn egoïstisch profijt en plezier, ons gemeenschappelijk erfgoed ontneemt en stukken van onze geschiedenis uitwist.”

Het lijkt er op dat Patrice T. precies wist wat hij deed. In Frankrijk is het gebruik van een metaaldetector verboden, in België niet. En als hij zijn vondst, als eigenaar van het perceel, netjes zou melden, dan mocht hij alles houden. Op deze manier probeerde hij zijn munten dus wit te wassen.

Volledig scherm Een archiefbeeld van opgravingen op een archeologische site in Peer. © Onroerend Erfgoed

Partners

Schatjagers zoals de Fransman zijn uitzonderingen. In België zijn de banden tussen archeologen en metaaldetectordeskundigen best goed, weet Martens. Maar liefst 3000 Vlamingen zijn erkend metaaldetectordeskundige. ,,We zien hen als partners en als aanvullend op ons werk. Het kwam al vaker voor dat zij nieuwe belangrijke sites vinden, zoals in Grote-Brogel of Peer waar twee cultusplaatsen uit de overgang van de Keltische periode en de Romeinse tijd zijn ontdekt.” In 2016 legden onderzoekers er maar liefst 300 munten, 340 mantelspelden en 26 armbanden in brons bloot.

De ‘Frans-Limburgse’ muntschat blijft overigens niet in België. In het voorjaar van 2021 zal Matthias Diependaele, minister van Onroerend Erfgoed, de vondst overhandigen aan zijn Franse evenknie: minister van Cultuur Roselyne Bachelot-Narquin.

