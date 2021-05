Franse seriemoordenaar ‘Monster van de Ardennen‘ op 79-jarige leeftijd overleden

‘Het monster van de Ardennen’ bekent na 16 jaar moord op 9-jarige Estelle

7 maart Seriemoordenaar Michel Fourniret heeft in Parijs de moord op het 9-jarige Franse meisje Estelle Mouzin bekend. Dat schrijft het Franse magazine Le Point. Mouzin verdween in januari 2003 in de Franse gemeente Guermantes toen ze terugkeerde van school, ze was toen negen jaar. Haar lichaam is nooit teruggevonden.