Franse slagers eisen bescherming tegen 'veganistisch terrorisme'

Franse tiener (12) vestigt nieuw record bij oversteek Kanaal

1:49 De Franse Tom Goron (12) uit de Franse plaats Saint-Melo is in een Optimist-zeilboot het Kanaal overgestoken binnen 14 uur en 20 minuten. Hij brak hiermee het oude record, dat in 2016 werd gevestigd door Violet Dorange (15).