Franse solo-roeier Savin (75) tijdens tocht omgekomen: ‘De oceaan was sterker dan onze vriend’

De Franse avonturier Jean-Jacques Savin is omgekomen in een poging om in zijn eentje de Atlantische Oceaan over te roeien. De Portugese kustwacht trof de 75-jarige man zaterdag dood aan in de kajuit van zijn omgeslagen roeiboot. ,,Helaas was de oceaan deze keer sterker dan onze vriend”, aldus de boodschap.

Savin vertrok op 1 januari in zijn 8 meter lange roeiboot l’Audacieux (‘de dappere’) vanuit Sagres, in Portugal. Hij wilde in zo'n drie maanden de Atlantische Oceaan oversteken. ,,Het is mijn manier om het ouder worden wat uit te stellen‘’, zei hij lachend bij zijn vertrek. ,,Ik ga op vakantie naar de open zee.‘’

Zijn boot was uitgerust met twee hutten en 300 kilo aan materiaal, waaronder eten, een harpoengeweer om te vissen, een elektrische ontzilter, zijn mandoline, champagne en foie gras. ,,Ik ga acht uur per dag roeien en als het hard waait, sluit ik mezelf op‘’, zei Savin.

Tegenslagen

Vorige week vierde hij nog zijn verjaardag op zee. Maar hij kampte ook met tegenslagen, zoals slecht weer en technische problemen. Zijn elektrische ondersteuning en zonnepanelen aan boord gingen kapot. De harde wind blies hem uit de richting, waardoor duidelijk werd dat hij 900 kilometer extra zou moeten roeien.

,,De sterke deining en kracht van de wind verplichten me ertoe mijn handmatige ontzilter te gebruiken‘’, schreef Savin woendag op Facebook. ,,Dat kost veel energie. Maar maak je geen zorgen: ik ben niet in gevaar.”

Volledig scherm © AFP

Maar sinds de nacht van donderdag op vrijdag gaf hij geen teken van leven meer. Wel had Savin kort daarvoor nog twee noodsignalen verstuurd. Hij bevond zich toen ten noorden van het Portugese Madeira en was op weg naar een tussenstop op het eilandje Ponta Delgada in de Azoren voor reparatiewerkzaamheden.

Ondersteboven

Zijn familie wist dat hij in grote problemen was. De kustwacht begon een zoektocht. Vrijdag lokaliseerden Portugese hulpdiensten Savin's roeiboot, die ondersteboven dreef in de buurt van de Azoren. Zaterdag lukte het een duiker om de kajuit binnen te gaan. Daar werd het levenloze lichaam van Savin aangetroffen. Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk.

De magere maar gespierde Fransman was een avonturier in hart en nieren. De oud-militair was in het verleden parachutist bij het leger, maar ook piloot, curator van een nationaal park in Afrika en triatleet. Maar zijn grote passie was roeien en zijn grote liefde de Atlantische Oceaan.

Het was niet eerste keer dat Savin die oceaan overstak. In 2019 baarde hij opzien door dat dobberend in een houten vat te doen. Die tocht duurde ruim vier maanden. Bij zijn tweede tocht kwam er een triest en eenzaam einde aan zijn leven. ,,De oceaan was deze keer sterker dan onze vriend, die zoveel van varen en van de zee hield.”

Volledig scherm © AFP