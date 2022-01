Franse solo-roeier Savin omgekomen op Atlantische Oceaan

De Franse avonturier Jean-Jacques Savin is omgekomen in een poging om in zijn eentje de Atlantische Oceaan over te roeien. In een bericht op Facebook schrijft zijn supportteam dat de Portugese kustwacht de 75-jarige Savin zaterdag dood heeft aangetroffen in de kajuit van zijn roeiboot. ,,Helaas was de oceaan deze keer sterker dan onze vriend”, aldus de boodschap.