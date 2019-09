Franse ‘Spiderman’ gearresteerd na beklimming wolkenkrabber in Frankfurt

De 57-jarige Robert, bekend van het zonder toestemming en klimuitrusting bedwingen van wolkenkrabbers over de hele wereld, had slechts een half uur nodig om de top van de Skyper-toren te bereiken. Eenmaal weer beneden, werd hij ingerekend door de Duitse politie. De Fransman gaf nog geen reden voor het beklimmen van de 42 verdiepingen tellende toren in Duitslands financiële centrum.

In augustus ontvouwde hij na zijn beklimming van een wolkenkrabber in Hong Kong een ‘vredesvlag’ in reactie op de massale en soms gewelddadige pro-democratie protesten in de stad. Robert haalt sinds 1994 klimstunts uit en heeft inmiddels heel wat iconische gebouwen bedwongen waaronder de Burj Khalifa in Dubai, 's werelds hoogste toren, en de Eiffeltoren in Parijs.