Franse spoormedewerker sterft na drinken van op station gevonden vloeistof

Met video Dranghek­ken scheiden fans en haters van Trump voor de rechtbank in New York

De Trump-show is terug, en dat maakt New York nerveus. Bij binnenkomst in de rechtbank van Manhattan werd Donald Trump dinsdagmiddag lokale tijd gearresteerd in een zwijggeldzaak. Buiten demonstreren voor- en tegenstanders van de oud-president gescheiden door hekken en een leger agenten.