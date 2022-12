Franse staat veroordeeld voor kanodrama dat Friese broers van 11 en 18 het leven kostte

Ruim zeven jaar nadat hij zijn zoons voor zijn ogen zag verdrinken tijdens een kanotocht in Zuid-Frankrijk, heeft Frank Brussaard gerechtigheid gekregen. Het gerechtshof in Lyon veroordeelde de Franse staat vrijdag tot betaling van een schadevergoeding.

Ze moet de Nederlander 156.000 euro betalen. ,,Een zeer hoge morele schadevergoeding’”, laat de advocaat van de vader aan deze site weten. Hij stelde het Franse ministerie van Ecologie aansprakelijk voor de dood van de broers, in september 2015, wegens het ontbreken van waarschuwende signalisatie op de rivier de Ardèche. De rechtbank wees de aansprakelijkheid af omdat de schuld volgens haar bij de tieners zelf lag. Het Hof van Beroep vernietigde die uitspraak vrijdag, oordelende dat de enige oorzaak van het dramatisch ongeval het gebrek aan signalisatie was, aldus de advocaat.

Het verhaal achter het noodlottige kano-uitje is volgens hem ‘zo dramatisch’ dat hij op verzoek van Frank Brussaard de media informeerde. De Nederlander vertrekt in september 2015 met zijn zoons Peter (18) en Paul (11) voor een korte vakantie naar de Ardèche. ‘Even de zinnen verzetten en op adem komen’, schrijft de vader in zijn toelichting bij de inzamelingsactie voor het hoger beroep.

Overlijden moeder

Vier maanden eerder is Franks ex-vrouw, de moeder van hun zoons, op 50-jarige leeftijd overleden aan darmkanker. ‘Dit gebeurde midden in de havo-eindexamentijd van Peter. Hij kon zijn examens daardoor niet afmaken en heeft in de zomervakantie geblokt om in augustus dat jaar herexamens te doen. Hiervoor slaagde hij en wat waren wij trots!’, luidt het in de toelichting. Met toestemming van de school van Paul, hij zat inmiddels in groep 8, reisden ze met zijn drieën af naar Zuid-Frankrijk.

Omdat oudste zoon Peter graag een keer wil kanoën, rijden ze op zondag 20 september 2015 vanuit hun vakantieverblijf naar een kanoverhuurder in de omgeving van Ruoms. Omstreeks 12.30 uur steken ze van wal. ‘Peter voorop in de eepersoonskano en Paul en ik in de tweepersoonskano, alle drie met life jackets aan.’ Ze genieten volop van de mooie canyonwanden en lichte stroomversnellingen. Zo’n anderhalf uur later stoppen ze aan de oever om te lunchen en wat foto’s te maken. Na de lunch gaan Peter en Paul samen verder in de tweepersoonskano.

Kanodoorgang

Er volgen nog wat stroomversnellingen, waarna de rivier breder wordt. Het water stroomt traag en de drie Nederlanders peddelen ‘gestaag’ verder. Omstreeks 15.00 uur zien ze de brug bij Ruoms opdoemen en realiseren de vader en zijn zoons zich dat het eindpunt van hun tocht nadert. ‘Ons was gezegd dat wij na de brug de kanodoorgang aan de rechteroever moesten nemen’, schrijft Brussaard terugblikkend. Voor de brug bespreekt hij met zijn oudste zoon dat ze goed rechts moeten houden en moeten uitkijken naar de zogenoemde slide. Omdat het kalme water zich zo te zien nog heel ver uitstrekt, stoppen de drie met peddelen, laten ze zich langzaam met de stroom meedrijven en speuren ze de rechteroever af.

Dan gaat het allemaal heel snel. ‘Opeens maakte de rechteroever een hoek van 90 graden en werd een stuk oever zichtbaar dat eerst voor ons verborgen was’, vervolgt Brussaard. Op het moment dat hij wil zeggen dat hij denkt een boomstam in het water te zien liggen, waar zich de ingang van de kanodoorgang wel eens zou kunnen bevinden, gaat het mis. ‘Ik hoor Paul gillen en zie de kano met hem en Peter niet meer.’

Stuw

De kano met zijn zoons is, zo zal later blijken, over een stuw in de rivier naar beneden gestort. De boomstam die hij meende te hebben gezien, is in werkelijkheid een betonnen rand die ‘inderdaad’ de ingang is van de kanodoorgang. Het lukt Brussaard deze slide te nemen. Even later bevindt hij zicht op de andere kant van de dam. Hij ziet dat zijn jongste zoon bewusteloos is en dat diens broer hem probeert te pakken, wat door de sterke stroming niet lukt. In een poging zijn zoons te helpen, peddelt de vader tegen de stroom in. Maar door de sterke stroming vlakbij de dam slaat zijn kano om. Hij wordt meegesleurd en kan niet in de buurt van zijn kinderen komen.

Quote Peter probeerde zijn bewustelo­ze broer te redden en heeft dat moeten bekopen met zijn leven. Pauls lichaam werd enkele uren later gevonden, dat van Peter na negen dagen Vader Frank Brussaard

Na ongeveer een kwartier bewegen de zwemvesten van zijn ‘jongens’ op een andere manier, alsof er geen gewicht meer in zat. ‘Dit is fout, heel fout’, realiseert hij zich. ‘Peter probeerde zijn broer te redden en heeft dat moeten bekopen met zijn leven. Paul wordt diezelfde avond rond 19.00 uur gevonden, Peter negen dagen later’, aldus Brussaard in zijn toelichting bij de inzamelingsactie.

Misleid

Volgens zijn advocaat zijn de vader en diens zoons ‘misleid’ op de rustige rivier en zagen ze daardoor de stuwdam van een elektriciteitscentrale niet opduiken. Brussaard streed sinds het drama voor betere signalering van de gevaarlijke plek en dat er iemand aansprakelijk zou worden gesteld. ‘Ik kan niet aanvaarden dat de dood van mijn beide zonen zonder gevolgen zal blijven. Dit ongeluk op deze plek dat Peter en Paul en daarmee ook mij is overkomen, moet geen ouder meer meemaken.’