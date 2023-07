Franse stad gaat hondenpoep op dna controleren: ‘Slecht gedrag moet bestraft worden’

FBI vindt veertig schedels en andere menselijke resten tijdens huiszoe­king: ‘Alleen mijn dode vrienden’

Bij een huiszoeking in een appartement in Mount Washington, in de Amerikaanse staat Kentucky, heeft de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI veertig mensenschedels en andere menselijke resten aangetroffen. Dat meldt CNN. Toen de FBI-agenten eerder deze week aanklopten met een huiszoekingsbevel en aan de bewoner van het appartement vroegen of er nog iemand aanwezig was, antwoordde hij: ,,Alleen mijn dode vrienden.”