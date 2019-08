Reportage Dit is Huawei's nieuwe peperdure onderzoeks­cam­pus in Europese stijl

17 augustus Huawei leek dit jaar Samsung af te lossen als 's werelds nummer één smartphoneverkoper, maar verkeert door Amerikaanse sancties nu in crisis. China's grootste techbedrijf zou illegaal spioneren voor Peking. Totale onzin, claimt Huawei, dat het AD uitnodigde voor een bezoek aan zijn nieuwe campus in Dongguan en aan het hoofdkantoor in Shenzhen.