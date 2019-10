Franse vrouw in bad geëlektrocuteerd door opladende smartphone

Het drama gebeurde volgens de krant L’Ardennais’ en La Radio des Ardennais op dinsdagavond 8 oktober in Aubrives, een dorpje in de Franse Ardennen, net over de grens met België. De vrouw werd er schijnbaar levenloos aangetroffen in bad. Op de bodem lag haar smartphone, die via haar oplader verbonden was met de wandcontactdoos.



De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de vrouw werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis van Dinant, in België. Daar overleed ze afgelopen weekend. In Outreau in het noorden van Frankrijk kwam vorig jaar ook een 17-jarig meisje om het leven, nadat ze haar gsm in bad liet vallen. Ook haar telefoon lag aan de oplader toen hij in het water belandde.