Franse vrouw in tranen als haar verkrachter als vrij man rechtszaal verlaat: ‘Is dit nog normaal?’

Twee Mexicanen aange­klaagd nadat tientallen migranten overlijden in bloedhete vrachtwa­gen in Texas

Twee Mexicaanse staatsburgers zijn dinsdag in de Amerikaanse federale rechtbank aangeklaagd in verband met de 51 dode migranten die maandag werden aangetroffen in een vrachtwagen in Texas. De twee wordt een dodelijke poging tot mensensmokkel en illegaal wapenbezit ten laste gelegd, blijkt uit gerechtelijke documenten.

29 juni