Fransen nagelen gebruikers van vervuilende privéjets aan de schandpaal

In Frankrijk is een fel debat losgebarsten over het gebruik van privévliegtuigen. Die kunnen ongebreideld rondvliegen en massaal CO2-uitstoten terwijl gewone Fransen gevraagd wordt energie te besparen.



In de Eerste Kamer pleit de fractie van De Groenen voor gedeeltelijk verbod op privévluchten. ,,Rijke Fransen moeten het goede voorbeeld geven: dan zullen gewone Fransen sneller geneigd zijn om zelf energie te besparen’’, zei senator Thomas Dossus.



Een online petitie, met als titel ‘Red de planeet, verbied privéjets’, is in korte tijd door meer dan 30.000 Fransen ondertekend. ,,Waarom verplichten we de ultrarijken niet om een gewone lijnvlucht te nemen?’’, schrijven de initiatiefnemers.



De linkse krant L’Humanité schreef afgelopen week dat het tijd is voor ‘naming and shaming’ als het gaat om ‘ecocide’-plegers: de vervuilers moeten benoemd worden, vindt de krant.



En dat is nu aan het gebeuren in Frankrijk.