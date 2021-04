Fransman (83) vecht lockdown aan: ‘Ik heb twee vaccins gehad, moet ik dan thuis blijven zitten?’

video/update Auto rijdt in op agenten bij Capitool in Washington DC: agent overleden, bestuurder doodgescho­ten

3 april Een agent is vrijdagmiddag (lokale tijd) overleden nadat een auto inreed op een wegversperring bij het Capitool in de Amerikaanse hoofdstad Washington. Een tweede agent raakte zwaargewond. De bestuurder van de wagen is neergeschoten en ook overleden.