Fransman gooit doos met afgehakt hoofd uit het raam

Schijnbaar was het een voorbijganger die het uitschreeuwde toen ze al langslopend de ontdekking deed: uit de doos, bedoeld voor een minibiertap, stak een mensenhoofd. Al snel liep een flink bloedspoor over de Rue Garibaldi. De politie hoefde niet lang onderzoek te doen. In de doos zat inderdaad een hoofd. ,,Kort daarvoor afgesneden’’, liet openbaar aanklager Dominique Mirkovic weten.

In de war

De man werd aangehouden. Hij zou 40 jaar zijn, gescheiden, ex- militair en ‘in de war’. Hij was zelf lichtgewond en is naar het ziekenhuis gebracht voor psychologisch onderzoek. ,,Voorlopig gaan we ervan uit dat er geen sprake is van terrorisme’’, aldus aanklager Mirkovic. ,,De man is geen bekende van politie of justitie. Hij staat niet geregistreerd wegens criminaliteit, terrorisme of radicalisering.’’