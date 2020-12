Fransman met obesitas door veertig man en hoogwerker geëvacueerd

De evacuatie was niet alleen een ongekende logistieke operatie maar ook medisch riskant. Elke onverwachte beweging kon gevaarlijk zijn omdat Panabière extreem overgewicht heeft en al maanden compleet immobiel was.



Hij woonde al vier jaar alleen in het appartement, waar hij, door zijn 300 kilo, alleen nog maar lag. Zijn broer verzorgde en voedde hem. In december 2019 is hij door onbekende oorzaak in zijn huis omgevallen. ,,Daarbij brak hij waarschijnlijk een been’’, aldus zijn advocaat Jean Codognes.



Panabière belandde door de val op de grond van zijn woning en is sindsdien – exact een jaar geleden – niet meer omhoog gekomen. Hij heeft een jaar op de vloer van zijn eigen huis gezeten. Zijn gezondheidssituatie verslechterde.