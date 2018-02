Fransman opgepakt voor tientallen verkrachtingen, onder meer in België

Hij zou sinds 1988 tientallen verkrachtingen hebben gedaan in het noorden van Frankrijk. Een samenwerkingsverband tussen de Franse en Belgische politie kwam hem op het spoor na een verkrachting van een vrouw in België, vorige week.

De man werd maandag opgepakt in Maubeuge in Noord-Frankrijk en wordt nu vastgehouden in Lille. Woensdag geeft de Franse politie in een persconferentie meer informatie over de zaak.