Fransman woont tien jaar samen met gemummificeerde vader

De politie had na de dood van de 79-jarige André Arnaud op 17 september al poolshoogte genomen in het huis in de Noord-Franse plaats, maar zag het lichaam van de vader over het hoofd. Een neef bezocht deze week de woning en rook een vieze geur in het appartement. Zijn zoektocht naar de oorzaak leidde hem naar de plek waar de al ruim tien jaar overleden Félix Arnaud lag, bedekt onder een laken.



André en Félix woonden al samen vóór de dood van Félix. De 79-jarige Fransman gaf het overlijden van zijn vader nooit door aan de gemeente. Na de vondst is zijn sterfdatum nu vastgesteld op 16 oktober, waarmee Félix volgens de officiële gegevens 112 jaar is geworden. De moeder van André overleed enkele jaren geleden. Zij is wel begraven, in het dorp waar de familie een vakantiehuisje had.