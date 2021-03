Fraude met Covid-data op Sicilië om te voorkomen dat eiland in lockdown moest

Trump gaat wellicht in ‘komende weken’ naar grens met Mexico vanwege migranten

28 maart De Amerikaanse ex-president Donald Trump vertelde zaterdagavond aan Fox News dat hij van plan is om binnenkort de grens met Mexico te bezoeken. De afgelopen tijd is het aantal migranten dat via Mexico de grens met de VS probeert te bereiken flink opgelopen. De Republikeinen verwijten de nieuwe president Joe Biden een lakse aanpak.