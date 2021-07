FreeBritney-beweging viert succes: ‘We zijn zo trots’

Zo druk is het nog nooit geweest, constateert een breed lachende John Fernandes (30). Hij is de man achter een van de vele ‘Free Britney’- protesten in de VS, op de dag dat de geplaagde popster opnieuw haar verhaal doet in de rechtbank. Sinds ze vorige maand uit de doeken deed hoe ze onder haar curatele lijdt, is de beweging van fans die voor haar ‘bevrijding’ pleiten verder gegroeid.