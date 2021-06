G7-landen bereiken historisch akkoord over vennootschapsbelasting

VIDEO Inbraak in Florida eindigt in schietpar­tij tussen politie en kinderen, meisje (14) wilde ‘het doen zoals in GTA’

3 juni Een villa in de Amerikaanse staat Florida was dinsdag het toneel van een hevig vuurgevecht tussen de politie en twee zwaarbewapende kinderen. Een 14-jarig meisje raakte zwaargewond als gevolg van een kogel in haar buik. De politie is verbijsterd door het geweld. ,,Ik weet niet wat ik moet zeggen. Waar is het misgegaan dat een 12-jarige en 14-jarige denken dat het oké is om de politie aan te pakken?”, verzucht de country sheriff.