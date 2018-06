G7-top: De foto die alles zegt

En zo eindigde de top in een deceptie. ,,Het is ongekend dat een Amerikaanse president op zo'n manier omgaat met Amerika's oudste bondgenoten, terwijl hij juist toenadering zoekt met zijn grote rivalen'', zegt Van de Roer.



Trump gedraagt zich volgens de diplomatiedeskundige als een verwend kind. ,,Hij verscheurt de wereldorde, terwijl de andere landen alles op alles zetten om in gesprek te blijven, ondanks hun onenigheid met de VS over importheffingen, de nucleaire deal met Iran en de klimaatdeal.''



Oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot spreekt van 'een nieuw dieptepunt in het wispelturige gedrag van Trump dat Europa en de VS nog verder uit elkaar drijft'. Maar Trump verwerft daarmee wel steun bij zijn eigen achterban in de VS, zegt Bot. ,,Voor hen voert Trump deze show op, want in november heeft hij hun steun nodig bij de tussentijdse verkiezingen. Daar moet hij een meerderheid zien te houden in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Door bozig te vertrekken brengt hij zijn 'America first'-boodschap voor het voetlicht.''



Deze strategie is echter ook een risico. Want bij de handelsoorlog die nu lijkt ontketend, heeft Trump veel te verliezen. Zo stelt Europa niet toevallig importheffingen in op maïs en soja: die zullen juist de achterban van Trump in agrarische gebieden raken. ,,Trump is zo met zichzelf bezig dat hij de belangen van de VS verkwanselt'', zegt Van de Roer. ,,Als hij niet uitkijkt, is het straks niet America first maar America alone.''