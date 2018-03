Ga er maar even voor zitten: deze mensen ruimden het veld onder Trump

18 augustus 2017: Steve Bannon, chef strategie

De rol van de grote man achter de omstreden rechts-conservatieve denktank Breitbart was vanaf het begin omstreden, onder meer vanwege zijn denkbeelden over moslims en vrouwen. Hij zou banden hebben met alt right. Uiteindelijk vertrok hij in augustus, in de nasleep van de rellen in Charlottesville. Later vertroebelden zijn banden met Trump, onder meer door de publicatie van het boek Fire and Fury, waarin Bannon zich negatief uitlaat over Trump.



25 augustus 2017: Sebastian Gorka, nationaal veiligheidsassistent

Hij vertrok naar eigen zeggen omdat er van Make America Great Again weinig terechtkwam, maar volgens andere bronnen werd hij gedwongen. Gorka levert nu bijdragen aan tv-zender Fox News.



29 september 2017: Tom Price, minister van Gezondheidszorg

Price vertrok omdat hij teveel met privécharters en militaire toestellen zou vliegen.



8 december 2017: Dina Powell, plaatsvervangend veiligheidsadviseur

Powell, vooral verantwoordelijk voor het Midden-Oosten, vertrok officieel omdat ze graag terug wilde naar New York en bij haar familie wilde zijn. De ware reden van haar vertrek was naar verluidt echter dat ze moe was van de constante strijd binnen het Witte Huis.



13 december, Omarosa Manigault, woordvoerder Witte Huis

Ze leerde Trump kennen als zeer succesvol deelnemer van zijn reality tv-show The Apprentice. Haar carrière als woordvoerder van het Witte Huis was een stuk minder glansrijk: ze werd ontslagen.