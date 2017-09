Gaan Nederlandse sensoren de zwarte neushoorn redden?

Zwarte neushoorns worden met uitsterven bedreigd. Het monitoren van de dieren is een belangrijk wapen in de strijd tegen de stroperij, maar de huidige technieken zijn verre van ideaal. Twee Nederlandse bedrijven hebben nu een speciale sensor ontwikkeld waarmee rangers de neushoorns kunnen lokaliseren én hun activiteiten nauwkeurig te volgen.

,,Twee jaar geleden, toen ik nog bij KPN werkte en bezig was met Internet of Things, kwam ik dit onderwerp op het spoor. Het fascineerde me meteen'', vertelt Tim van Dam van het Utrechtse bedrijf The Internet of Life. ,,Ik wist dat de huidige techniek om neushoorns te traceren, beter moest kunnen.'' Van Dam zegde zijn baan op en kwam in contact met Shadowview, een stichting die dieren beschermt door middel van technologie en innovatie. ,,Samen ontwikkelden we onze rhino trackers.''

,,De brute aanvallen van stropers op de neushoornpopulaties in Afrika hebben ertoe geleid dat er op het moment nog maar minder dan vijfduizend zwarte neushoorns in het wild leven”, legt Van Dam uit. ,,Van het oostelijke subtype zijn er nog slechts duizend over. Onze techniek brengt een nieuwe oplossing in de oorlog tegen stropers.”

Volledig scherm De neushoorns worden gemonitord. © LdG

Kubusje

Quote Onze techniek brengt een nieuwe oplossing in de oorlog tegen stropers Tim van Dam Hoe het werkt: ,,We zetten een heel telecomnetwerk op in een gebied waar geen bereik is. Daarnaast ontwikkelen we sensoren, die werken op zonne-energie, die in de hoorn van de neushoorns gaan'', legt Van Dam uit. De sensor ziet eruit als een heel klein kubusje met een antennetje erop. ,,Daarmee kunnen we de signalen opvangen en krijgen we informatie over de positie van die dieren.''

Doelwit

Met de nieuwe sensoren zijn meerdere updates per uur mogelijk én vanaf grote afstand, terwijl de traditionele GPS-techniek maar beperkt informatie geeft. Van Dam: ,,We projecteren vervolgens die informatie op een kaart, zodat de mensen die het park bewaken ook echt kunnen zien waar het beest is, dag en nacht.'' De huidige techniek gebruikt nog sensoren die een radiosignaal afgeven. ,,Alleen is dat signaal niet beveiligd, dus iedereen met een goedkope radio-ontvanger kan dat oppikken. En dat betekent dat ze het dier juist meer tot doelwit maken.''

Bewijs

Volledig scherm De neushoorn krijgt een rhino tracker. © LdG Inmiddels hebben twee Tanzaniaanse neushoorns een rhino tracker van Nederlandse makelij in hun hoorn. Een natuurlijk moment werd gebruikt om ze te in te brengen. ,,Er was onrust in een groep neushoorns en één vrouwtje werd overgeplaatst naar een ander gebied, dus ze werd sowieso verdoofd.'' Van Dam was niet fysiek aanwezig bij de actie, maar kon live vanuit zijn stoel in Nederland meekijken. ,,De volgende dag konden we het vrouwtje natuurlijk in de gaten houden. Zo konden we zien dat ze weer ontsnapte om terug te gaan naar haar vriendjes. Hét bewijs voor ons dat de techniek werkt.''

Wereld Natuur Fonds

De Nederlandse organisaties hebben steun gekregen van het Wereld Natuur fonds om het project in Tanzania verder uit te breiden. Het primaire doel is het netwerk versterken, zodat alle zwarte neushoorns in het gebied met de technologie kunnen worden beschermd.

