Game Of Thrones-fans steken de draak met Donald Trump

Voor Trump lag een campagneposter met de tekst 'Sanctions are Coming’ en een afbeelding van hemzelf, gebaseerd op de catchphrase ‘Winter is coming’ uit de serie. Fans merken op hoezeer de wereld van Westeros niét overeenkomt met het gedachtegoed van de Amerikaanse president. Daarop reageert Trump vandaag met een nieuwe campagneposter met de titel 'The Wall is Coming'.



Met de 'wall’ refereert Trump naar de muur die hij langs de Mexicaanse grens wil bouwen. ,,Euhm, muren werken?”, klonk het hoongelach haast meteen op Twitter. ,,Uit welke wereld komt hij? Niet uit de onze en ook zeker niet uit Westeros. Hoe ironisch is het dat hij zoiets zegt terwijl hij voor een ‘Game Of Thrones’-poster zit. Heeft hij de serie zelf niet gezien dan?”



In de HBO-serie is het namelijk zo dat de grote muur die bewaakt werd door de Nightwatch, de mannen van hoofdpersonage Jon Snow, vernietigd werd door hun grootste vijand: de White Walkers. Zij maakten de gigantische ijsmuur - die 20 meter hoger is dan degene die Trump wil bouwen - met de grond gelijk.



,,Wie gaat Trump vertellen dat ‘Game Of Thrones’ één grote metafoor is om aan te tonen dat muren en vervreemding niét werken?”, gaat het verder. Daarnaast halen twitteraars nog aan dat ‘Game Of Thrones’ niet het enige voorbeeld is. Ook uit de geschiedenis leren we dat het met muren niet altijd goed afloopt. ,,De grote muur van China, Hadrian’s Wall, de Berlijnse muur... En ga zo nog maar even door.”