'Gebrek aan aandacht voor Nigeria is schokkend'

Als je de mensen in Dikwa vraagt hoe ze hun toekomst zien - en dat deed Arjan Hehenkamp -, dan kunnen ze alleen maar schamper lachen. ,,Wij zitten hier nog wel even." En hier, het noordoosten van Nigeria, is een plek waar je in deze omstandigheden liever niet wil zijn. Het is er warm, meer dan 40 graden, kaal en droog. En er is de voortdurende dreiging van Boko Haram, de terreurbeweging die in de regio een islamitische staat wil vestigen. De regering voert al jaren oorlog tegen de fundamentalisten.