Gebrek aan geloofwaardigheid dwingt Engeland te kiezen voor ‘minst slechte’ partij

Jeremy Corbyn slaagt er maar niet in zijn grote rivaal Boris Johnson te achterhalen: de afgelopen week kroop Labour stilletjes iets dichterbij in de peilingen, maar dat gaat met nog vijf dagen te gaan lang niet snel genoeg om de Conservatieve Partij echt zenuwachtig te krijgen. De regeringspartij staat in de laatste peilingen op gemiddeld 42 procent van de stemmen, terwijl Labour op 33 blijft steken: een verschil van negen procentpunt.



Een meerderheid voor de Conservatieve Partij is nu het meest waarschijnlijke scenario, en daarmee kan de brexit op 31 januari een feit zijn. Maar, het Verenigd Koninkrijk staat erom bekend dat peilingen niet altijd kloppen. Bij zowel de verkiezingen van 2015 als in 2017 week de uitslag flink af van de verwachtingen, en dus kan een herhaling van een hung parliament, een parlement waarin geen van de partijen een absolute meerderheid heeft, niet worden uitgesloten.



Het zijn in elk geval verkiezingen waarin de Britse kiezer niet kiest voor de partijleider -en de partij- die ze het best vinden, maar op degene die ze het minst slecht achten. De leiders van de twee grootste partijen hebben talloze tekortkomingen, die deze campagne breed worden uitgemeten.