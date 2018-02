Gedetineerde krijgt elke nacht klappen omdat hij te hard snurkt

Een gedetineerde in de gevangenis van het Belgische Brugge eist een aparte cel omdat hij elke nacht door medegevangenen in elkaar wordt geslagen vanwege zijn gesnurk. ,,Zo goed als elke nacht wordt mijn cliënt gewekt door een vuistslag in het gezicht", meldt de advocaat van de man.

Volgens een arts haalt de man met zijn gesnurk gemiddeld 57,6 decibel wat vergelijkbaar is met een gillend kind. Bij pieken bereikt de man met 93 decibel het geluid van een drilboor. Zijn medegedetineerden worden daar kennelijk gek van.

De 60 jarige man wordt niet alleen in zijn eigen cel geslagen. Soms wordt hij later op de ochtend ook nog belaagd door andere medegedetineerden. Zijn gesnurk draagt zo ver dat ook gevangenen verderop in de gang er last van hebben.

Blauwe plekken

De advocaat van de gevangene stelt dat de veiligheid van zijn cliënt in gevaar is. ,,Hij durft amper nog te slapen." In andere gevangenissen kent men het probleem en kreeg de man eerder een aparte cel toebedeeld.

Men is in de gevangenis in Brugge echter niet onder de indruk van de verklaringen en wil de gevangene niet apart laten slapen. ,,Volgens de gegevens in het onderzoek slaapt de gedetineerde als een roos. Bovendien is het niet bewezen dat de blauwe plekken er komen door zijn snurkprobleem." Advocate Eline Dupont zou hebben verklaard dat die net zo goed het gevolg zouden kunnen zijn van 'zijn onhebbelijke karakter'.