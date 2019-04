‘Geen aanwijzingen Rusland-connectie Trump, mogelijk belemmering rechtsgang’

Mueller ontevreden over TrumpHet onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller heeft geen aanwijzingen opgeleverd dat president Donald Trump of zijn campagneteam samenwerkten met Rusland in 2016. Dat verklaarde de Amerikaanse minister William Barr vandaag. Uit het rapport blijkt wel dat Mueller er ‘niet voldoende vertrouwen in heeft‘ om Trump vrij te pleiten van belemmering van de rechtsgang tijdens het onderzoek. Er gaan nu stemmen op om Mueller onder ede te horen over zijn bevindingen.

Barr gaf een persconferentie kort voordat hij het rapport van de commissie Mueller aan het parlement zou overhandigen. In dat rapport zijn bepaalde passages onleesbaar gemaakt uit veiligheidsoverwegingen.

Mueller en zijn team onderzochten bijna twee jaar of er geheime afspraken bestonden tussen Moskou en het campagneteam van Donald Trump bij de vermeende Russische pogingen om de presidentsverkiezingen van 2016 te beïnvloeden. Dat zou onder andere zijn gebeurd via social media en het hacken van e-mails. Barr heeft Trump al eerder vrijgepleit in een zeer beknopte weergave van het lijvige rapport. Wel blijkt uit het rapport dat Mueller niet tevreden was met de schriftelijke antwoorden van Trump, maar hij besloot om de strijd om een mondelinge toelichting niet aan te gaan.

Rechtsgang

Speciaal onderzoeker Robert Mueller legt de vraag of president Trump de rechtsgang heeft belemmerd voor aan het Congres en komt in zijn rapport niet met een eenduidig oordeel. Hij stelt in zijn rapport over ‘Russiagate’ dat hij er niet voldoende vertrouwen in heeft om Trump vrij te pleiten van belemmering van de rechtsgang. Daarom moet het Congres kijken naar zeker tien situaties waarbij Trump de bedoeling had zich met het onderzoek te bemoeien.

Er is veel kritiek op de samenvatting van de minister. De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, meent dat Barr zijn uiterste best doet om een positief licht te laten schijnen over het rapport. Volgens Pelosi is het ‘belangrijker dan ooit’ om Mueller, de opsteller van het rapport, nu onder ede te horen.