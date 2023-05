Geen bank, geen bereik en maar één baby: Spaanse binnenland raakt steeds een beetje leger

Kardinaal Zuppi stichtte al vrede in Mozambique en Burundi, nu is Oekraïne aan de beurt

Kardinaal Matteo Zuppi is door paus Franciscus uitgekozen een vredesmissie op touw te zetten om te bemiddelen in het conflict tussen Oekraïne en Rusland. Wie is kardinaal Zuppi en wat kan het Vaticaan wel waar anderen faalden? ,,Hij is ervaren en heeft de juiste instelling.’’