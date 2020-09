Geen doodstraf maar 20 jaar cel voor moord op Khashoggi

Saoedi-Arabië heeft vijf mensen tot 20 jaar celstraf veroordeeld voor de moord op journalist Jamal Khashoggi in het Saoedische consulaat in het Turkse Istanbul. De vijf kregen vorig jaar nog de doodstraf.

Khashoggi (59) werd in oktober 2018 op het Saoedische consulaat in Istanbul vermoord door een speciaal Saoedisch commandoteam dat daarvoor uit Riyad was overgekomen. Khashoggi was daar om papieren te verkrijgen voor zijn huwelijk.

De journalist schreef onder meer voor The Washington Post regelmatig kritische columns over Saoedi-Arabië. Khashoggi, die woonde en werkte in de VS, was een uitgesproken criticus van de Saoedische koninklijke familie. Westerse regeringen en ook de CIA denken dat de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman achter de moordaanslag zit.

Internationale druk

Khashoggi werd opgewacht, gedood en in stukken gesneden. Na internationale druk heeft de Saoedische leiding de misdaad toegegeven.

Waarom de doodstraf is omgezet in twintig jaar cel, is nog niet duidelijk. Naast de vijf werden eerder nog drie anderen veroordeeld tot lange gevangenisstraffen.

Naast de Saudische rechtszaak, is in juli ook in Turkije een proces tegen twintig Saudische verdachten van de moord op de journalist begonnen.