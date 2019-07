Geen medicijnen, geen artsen: in Venezuela is aan alles een tekort

In regio’s waar geen dokters en apotheken zijn, organiseert het internationale Rode Kruis medische inloopspreekuren. ,,Mensen zijn dolblij als ze bij ons een medische check krijgen en de nodige medicijnen. We helpen op die manier bijvoorbeeld zwangeren en diabetespatiënten. Soms hebben zij in tijden geen dokter gezien. Kinderen krijgen extra vitamines en ontwormingsmiddel’’, zegt Van Schaik.



Behalve medicijnen probeert het Rode Kruis ook zoveel mogelijk generatoren bij ziekenhuizen te krijgen. ,,Die zijn letterlijk van levensbelang omdat de stroom zo vaak uitvalt. Zo hebben we afgelopen week twee generatoren afgeleverd in een publiek ziekenhuis in Puerto Cabello. Daar kan nu de intensive care weer in gebruik worden genomen.’’



Het zijn kleine lichtpuntjes in een land waar volgens het Rode Kruis veel meer hulp nodig is. Mensen staan niet bepaald in de rij om geld te doneren voor hulpacties in Venezuela. Van Schaik: ,,Op het Nederlandse gironummer 5125 is pas 430.000 euro opgehaald voor de Venezolanen in nood, terwijl we alleen al voor de hulpverlening in het land zelf 45 miljoen euro nodig hebben.’’ Ze maakt zich ook zorgen over de situatie op Aruba, Bonaire en Curaçao en buurlanden als Colombia. In totaal zijn al zo’n 4 miljoen Venezolanen naar omringende landen gevlucht. ,,Op Curaçao leven naar schatting rond de 15.000 Venezolaanse vluchtelingen in de illegaliteit. Wij helpen waar mogelijk met medische zorg, schoon drinkwater, voedsel en onderdak.’’