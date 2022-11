Geen stroom, water of warmte: Kiev overleeft dankzij gesmolten sneeuw en ouderwetse dorpspomp

Wéér komt er geen water uit de kraan in Kiev. Er is veelal ook geen stroom, en dus geen internet of elektrische verwarming. De stadsverwarming ligt er ook uit. Allemaal gebombardeerd door de Russen. Als dit zo doorgaat vrezen Oekraïners voor een hongerwinter. Maar hoe gek het ook klinkt: er valt gelukkig sneeuw.

Het vroor vannacht een paar graden in Kiev. De kou trok de huizen in van de - voor de oorlog - drie miljoen inwoners. Mensen proberen de warmte van de afgelopen dagen zo veel mogelijk binnenshuis te houden. Ramen en deuren blijven potdicht, tenzij het niet anders kan.

Op de weinige momenten waarop het internet werkt, delen Oekraïners online hun verhalen. ‘We gaan zien hoe lang het duurt. We hebben dekens, slaapzakken en warme kleding', zegt Tymofiy Mylovanov, oud-minister en inwoner van Kiev.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Na de bommenregen van gistermiddag verloor 35 procent van het land de internetverbinding. In het gewone stadsleven in Kiev is die cruciaal. Winkels werken met digitale systemen. Geen verbinding? Dan ook geen betaalsysteem, en dus geen boodschappen. Veel supermarkten sluiten de deuren. Als dat een paar uur duurt is dat te overzien. Maar door de aanhoudende bombardementen, steeds op de cruciale infrastructuur, duren de onderbrekingen langer en wordt het moeilijker om het te herstellen.

Daarnaast wordt het lastiger om contact te houden met de buitenwereld. Her en der was gisteravond nog wat bereik, waar inwoners in volstrekte duisternis naar op zoek gingen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Water is het grootste probleem

Het grootste probleem in Kiev: de kapotgeschoten watervoorziening. Nagenoeg de hele stad zat gisteren zonder. Voor zover bekend is die nu alleen nog maar hersteld op de linkeroever van de Dnjepr, wat betekent dat honderdduizenden kranen nog droog staan. Veel mensen zijn daarop voorbereid en hebben liters water op voorraad.

Maar dat gaat er snel doorheen. Het is onder meer nodig om te wassen en de wc door te spoelen. Gebeurt dat niet, ontstaat met infectieziekten een volgend risico. Op centrale pleinen in Kiev wordt daarom de oude dorpspomp weer volop gebruikt. Mensen staan er in de rij met plastic flessen en jerrycans. Als ze internet hebben, kunnen inwoners van de hoofdstad online een kaart vinden met een honderdtal van dit soort tappunten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Sneeuw en regenwater

Gelukkig brengt de winter niet alleen kou en ellende. De sneeuw die sinds een paar dagen valt, biedt een grote watervoorraad die gratis en voor niets op de balkons valt. Laat het smelten en het kan prima gedronken worden. Al moet het verzamelen ervan wel snel gebeuren, want ook hier geldt: op het moment dat je je balkondeur opent, verlies je waardevolle warmte uit je huis. Online verschijnen ook foto's van mensen die met plastic flessen smeltwater opvangen uit regenpijpen.

Ook voor andere eerste levensbehoeften kunnen mensen terecht op centrale punten. Vanmorgen waren volgens de regering in het hele land al zo'n 3500 punten opgezet waar mensen samenkomen om op te warmen, hun telefoon te laden en een warme maaltijd krijgen. Het gaat dan om scholen of kantoorgebouwen met aggregaten. Daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt. ‘Ik ben in het Metrograd-handelscentrum in Kiev-centrum. Heb een plek gevonden met mobiel bereik en ik kon zelfs mijn mobiel opladen’, zegt deze Xenta blij.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Lastig herstel

Oekraïne doet er alles aan om de voorzieningen zo snel mogelijk te herstellen. Dit keer gaat dat lastiger omdat specifiek de faciliteiten waar de stroom wordt opgewekt zijn verwoest, zegt energiebedrijf Ukrenergo. Vanmorgen zat volgens lokale autoriteiten nog een kwart van Kiev zonder stroom.

Men hoopt iedereen in de loop van de dag weer aan te sluiten. Maar ook dat betekent niet dat de stroomvoorziening weer op peil is. Door de verwoestingen van de infrastructuur moet het land al wat langer zuiniger omgaan met elektriciteit. Als het ene gebied in Oekraïne stroom krijgt, moet het andere het even zonder doen. Na een uur of drie gaat de schakelaar weer om, zo gaat het al enkele weken.

Dan is het nog de vraag hoe lang het duurt tot de volgende bombardementen. Want Rusland lijkt het blijvend voorzien te hebben op de energievoorziening. Om de moraal van de inwoners te breken, of om een massale vluchtelingenstroom richting Europa op gang te helpen en zo het westen te destabiliseren.

Maar die moraal lijkt ijzersterk. Ondanks de verslechterende situatie houden mensen de moed erin. Zo blijkt ook uit onderstaande video die het ministerie van Defensie gisteravond deelde. In de donkere stad, slechts verlicht met koplampen, klinkt nog altijd muziek.