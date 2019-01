Gele hesjes nu ook in Londen: honderden demonstranten op de been

De Britse ‘yellow vests’ waren volgens de organisatie vandaag met 5000 tot 10.000 mensen, Britse media melden dat echter dat het gaat om honderden deelnemers. Er waren ook demonstranten uit Frankrijk om hun Engelse geestverwanten te helpen.

Frankrijk

In Parijs kwam het zaterdag opnieuw tot confrontaties tussen de politie en demonstranten in gele hesjes. De politie zette waterkanonnen en traangas in tegen demonstranten die agenten bekogelden met stenen en verf, melden ooggetuigen.

Meer dan vijftig demonstranten werden gearresteerd omdat ze verboden wapens bij zich hadden.

Tot grote ongeregeldheden, zoals bij eerdere protesten van de gele hesjes in de Franse hoofdstad, kwam het niet. In Parijs gingen 8000 mensen de straat op, in het hele land waren dat er rond de 84.000, circa 30.000 meer dan vorig weekend. In Parijs waren 5000 agenten op de been, in heel Frankrijk waren dat er 80.000.

De Franse veiligheidsdiensten hielden vooral Bourges scherp in de gaten, omdat op internet was opgeroepen tot massale protesten in deze stad in centraal Frankrijk. De 5000 mensen die daar de straat op gingen, deden dat overwegend vreedzaam. Het was de negende dag van protesten van de gele hesjes. Ze protesteerden aanvankelijk tegen de verhoging van de brandstofprijzen, maar allengs richtten ze zich tegen het hele beleid van president Emmanuel Macron.

Maar tot grootschalige ongeregeldheden, zoals bij eerdere protesten van de gele hesjes in Parijs, kwam het zaterdagmiddag niet. In de Franse hoofdstad gingen 8.000 mensen de straat op, in het hele land waren dat er rond de 32.000. In Parijs waren 5.000 agenten op de been, in heel Frankrijk waren dat er 80.000.

Volledig scherm Een demonstrant zwaait met de Franse vlag. © AFP