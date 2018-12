Gele Hesjes zijn het ‘he-le-maal zat’: Macron doet niks voor ons

Amerikaan­se ‘modelsol­daat’ blijkt IS-fan en gaat 25 jaar de cel in

21:37 Ikaika Erik Kang, een 35-jarige Amerikaanse militair, kust een IS-vlag, draait zich naar de camera en geeft daarna een demonstratie martial arts met een tweede, gemaskerde man. Die demonstratie is bedoeld als gevechtstraining voor IS-strijders in Syrië en Irak. Kang wil de terreurgroep graag vanuit de VS steunen. Hij moet er nu 25 jaar de cel voor in.