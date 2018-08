Gemaskerde jongeren steken in Zweden 88 auto's in brand

Ooggetuigen meldden dat op een parkeerplaats in Frölunda, in het zuidwesten van Göteborg, personen auto's in brand staken. Soortgelijke meldingen kwamen uit de wijk Hjällbo. Even later werden ook in Trollhättan en Alafors, plaatsen ten noorden van Göteborg, auto’s, pallets en banden in brand gestoken.



Omstreeks 23.00 uur kwamen er meldingen over verschillende autobranden in de stadsdelen Gårdsten en Tynnered binnen. Aanvankelijk liet de politie weten dat het om zo'n zestig autobranden zou gaan, maar later steeg dat aantal tot boven de tachtig. Veel wagens branden uit, anderen raakten zwaar beschadigd.