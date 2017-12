'Gemaskerde mannen bekogelen synagoge in Göteborg met molotovcocktails'

De politie is op zoek naar de daders en onderzoekt wat er precies is gebeurd. Zweedse media spraken met een vrouw wier dochter vanavond in de synagoge was. ,,Ik ontving een bericht van haar, ze schreef 'mama, ik word bang' en ze zei dat er twintig gemaskerde mannen met voorwerpen gooiden.''



De jongeren zouden tijdens de aanval naar de kelder van het gebouw zijn gevlucht en daar een tijdje vast hebben gezeten. De politie heeft nog niets gezegd over de aanwezigen in het gebouw.