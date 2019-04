Generaal Haftar rukt op naar Tripoli en eist macht op

1. Wat is er aan de hand?

De oplaaiende machtsstrijd van zwaarbewapende milities in Libië dreigt het land in een nog grotere chaos te storten. Het Libische Nationale Leger, geleid door Khalifa Haftar, rukt vanuit het oosten op in de richting van de hoofdstad, Tripoli. Hij eist de macht op omdat hij 'de enige is die het centraal gezag kan herstellen'. De in Tripoli gevestigde overgangsregering en de milities die haar steunen, willen daar niets van weten.

Premier Fayez Sarraj probeert sinds 2015 met steun van de Verenigde Naties het land te herenigen, maar slaagt daar nauwelijks in door fors verzet van facties en stammen. Haftars troepen staan inmiddels op 24 kilometer van Tripoli. Het oorlogsgeweld is in de hoofdstad te horen.

2. Hoe heeft het zover kunnen komen?

Libië is al acht jaar een zogeheten 'failed state', een mislukte staat, waar het centraal gezag nauwelijks verder reikt dan de hoofdstad Tripoli. In februari 2011 kwam de bevolking, geïnspireerd door de Arabische Lente, in opstand tegen Moammar Khaddafi. De dictator stuurde tanks de straat op en dreigde met een bloedbad. Dat was voor de Navo, met voorop lidstaat Frankrijk, de aanleiding om tussenbeide te komen. Het bondgenootschap bombardeerde Khaddafi's troepen en hielp rebellen bij hun offensief. In oktober werd Khaddafi in Sirte gevangengenomen en vermoord en kwam er een einde aan zijn regime. Sindsdien strijden milities om de macht en beheren zij ieder een eigen deel van de uiteengevallen staat.

3. Wie is Khalifa Haftar?

Khalifa Haftar is een oude strijdmakker van Moammar Khaddafi. Hij hielp hem bij diens coup in 1969 waarmee de monarchie ten val werd gebracht. Hij maakte snel carrière in het leger. De veldmaarschalk leidde de Libische strijdkrachten in de Arabisch-Israëlische oorlog in 1973.

Zijn reputatie ging aan diggelen door de dramatische nederlaag van Libië in de oorlog met Tsjaad in de jaren 80. Hij liep over naar de oppositie. Meerdere pogingen om de macht te grijpen, mislukten. Hij leefde daarna twintig jaar in ballingschap in de VS. Haftar keerde in 2011 terug om leiding te geven aan de opstand tegen Khaddafi. Na diens val creëerde hij in Oost-Libië zijn eigen machtsbasis ten koste van militant islamitische groepen. Olie-installaties zorgden voor inkomsten.

4. Hoe reageert het buitenland?

De Verenigde Naties proberen een geweldsuitbarsting te voorkomen. De VN-Veiligheidsraad roept Khalifa Haftar op zijn offensief tot staan te brengen. Tot nu toe tevergeefs. VN-gezant Ghassan Salame werkt koortsachtig aan de organisatie van een 'nationale conferentie', die zou moeten leiden tot een bestand, een vredesakkoord en nationale verkiezingen. De beschuldigingen gaan over en weer. Volgens Aguila Saleh, voorzitter van het parlement dat in Oost-Libië resideert, zegt vanuit Caïro (Egypte) dat Haftars troepen maar één doel hebben: 'de bevrijding van Tripoli van milities die de hoofdstad in gijzeling houden'. De overgangsregering wordt gesteund door Turkije en Qatar, Khalifa Haftar door Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten. Rusland opereert onder de VN-vlag, maar zou ook een voorkeur voor hem hebben. Volgens het Witte Huis 'is er geen militaire oplossing voor alle problemen in Libië'.

5. Hoe gevaarlijk is de chaos voor Europa?

Als Libië vervalt in een bloedige burgeroorlog zijn er geen zaken te doen met het land en bestaan alle gemaakte afspraken alleen op papier. Daartoe behoort ook de overeenkomst met de Europese Unie over het beteugelen van de vluchtelingenstromen uit Afrika, in ruil voor financiële steun. De kans bestaat dat het aantal mensen dat vanuit Libië de Middellandse Zee wil oversteken, weer zal toenemen.