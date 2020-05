Genezing coronapatiënten met plasma virusdrager in Oostenrijk

Testen, testen en nog eens testen: ‘Ook mensen zonder klachten’

19:01 Bijna op de tast baant het kabinet zich een weg naar de uitweg uit de corona-ellende. Klopt de routekaart waarmee we op pad gaan wel? En 28.000 tests per dag, is dat alsnog niet veel te weinig als het virus straks weer oplaait?