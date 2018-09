Genua wil nieuwe brug die 'duizend jaar' kan blijven staan

,,We willen met onze auto's in oktober 2019 over de nieuwe brug rijden'', zei de burgemeester van Genua, Marco Bucci. Hij presenteerde de plannen vrijdag met de gouverneur van de regio Ligurië, waar Genua onder valt. De beroemde architect Renzo Piano, die uit Genua komt, ontwerpt de brug.



,,De nieuwe brug moet duizend jaar blijven staan. Hij wordt gemaakt van staal en moet eenvoudig zijn'', aldus Piano. De architect is vooral bekend van het Centre Pompidou in Parijs, The Shard in Londen en wetenschapsmuseum NEMO in Amsterdam.