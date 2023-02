Geoloog over aardbeving Turkije en Syrië: ‘Nog nooit iets van deze omvang gezien’

Komst internatio­naal Oekraïne­hof naar Den Haag, minister Hoekstra: ‘Deze oorlog moet berecht worden’

De Europese Unie begint een internationaal Oekraïnehof in Den Haag. Dat maakte de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen donderdagmiddag bekend. Zij is met 15 Commissieleden op bezoek in Kiev.

2 februari