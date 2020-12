Gepensioneerde Fransman vervolgd voor opsluiten en uithongeren werkloze zoon (39)

Belgisch naaktmodel (28) riskeert 7 jaar cel na fotoshoot in Turkije

23 december Een Belgisch naaktmodel riskeert een gevangenisstraf van maximaal 7 jaar in Turkije. Dat blijkt uit een aanklacht die is ingediend bij de rechtbank. In 2018 liet de 28-jarige Marisa Papen zich naakt fotograferen in de Hagia Sophia-moskee in Istanboel en poseerde ze naakt op een Turkse vlag. ,,Een vernedering van de soevereiniteit van de staat”, klinkt het.