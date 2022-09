Gepensioneerde rechter Dearie gaat onderzoek doen naar in beslag genomen documenten Trump

Rechter willigt verzoek Trump in voor onafhanke­lij­ke arbiter die in beslag genomen materiaal beoordeelt

Een rechter heeft het verzoek van de Amerikaanse oud-president Donald Trump ingewilligd een onafhankelijke arbiter aan te stellen om het materiaal te beoordelen dat tijdens een huiszoeking is meegenomen uit zijn resort in Mar-a-Lago. De huiszoeking in Florida was onderdeel van een onderzoek door het ministerie van Justitie naar Trumps behandeling van geheime documenten tijdens zijn tijd in het Witte Huis.

