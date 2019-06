‘Geplande aanval op Iran door Trump ingetrokken’

Volgens de Amerikaanse krant The New York Times , die officiële bronnen binnen het Witte Huis aanhaalt, was de aanval bedoeld als vergelding voor het door Iran neerhalen van een Amerikaanse drone eerder deze week. Het was, schrijft de krant, de bedoeling om bepaalde doelen als lanceerinstallaties en radarposten te bestoken.

Gevechtsvliegtuigen waren al onderweg, terwijl schepen van de Amerikaanse marine al in aanvalspositie lagen, toen de aanvalsopdracht door het Witte Huis weer werd ingetrokken. Het is niet bekend of de geplande aanvallen op Iran later alsnog zullen worden uitgevoerd, aldus een bron in The New York Times.