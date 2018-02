Geredde klimster: 'Ik moest Tomasz wel achterlaten op berg'

Wat volgde was een helletocht. Met de Pool aan haar schouders moesten ze in het donker naar beneden. ,,Hij had moeite met ademen en trok zijn mondbescherming weg. Daarna bevroor zijn mond, toen zijn neus en handen en voeten."



Het ongelukkige tweetal schuilde in de nacht in een rotsspleet. Toen het licht was, kon Mackiewicz niet verder. ,,Er kwam bloed uit zijn mond", zegt Revol, het was een teken van acute hoogteziekte. Dodelijk als de hulp niet snel zou komen.



De Française verstuurde zoveel mogelijk berichten voor hulp. Uiteindelijk kwam er antwoord van een Pools reddingsteam. ,,Als ik zou afdalen naar zesduizend meter, zouden ze me daar oppikken en vervolgens Tomasz halen. Het was niet mijn beslissing, het werd me opgedragen."