Geschokte reacties op ‘Holocaustgroep’ in Spaanse carnavalsoptocht

VIDEO LIVE | Nederland omgeven door besmettin­gen, minister sluit ‘drastische maatrege­len’ niet uit

22:18 Het coronavirus grijpt steeds verder om zich heen in Europa en komt ook dichter en dichterbij Nederland. Vandaag werden in onder andere Noorwegen, Griekenland, Noord-Macedonië en Georgië de eerste besmettingen vastgesteld. We houden je op de hoogte in ons liveblog. De gebeurtenissen van de afgelopen dagen lees je hier terug.