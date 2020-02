Gestrande Nederlanders Westerdam: ‘Situatie is chaotisch, we voelen ons onveiliger dan op het schip’

Zeker veertien Nederlanders die cruiseschip Westerdam vrijdag mochten verlaten na twee weken op zee vanwege de coronacrisis, zitten nu vast in Cambodja. Door het nieuws over de besmette Amerikaanse medepassagier mogen ze hun hotel niet verlaten. ,,We voelen ons hier onveiliger dan op het schip’’, zegt Johan Kok over de telefoon vanuit Phnom Penh tegen deze site.

Zijn vrouw Willy en hij hadden vandaag eigenlijk weer thuis moeten komen na hun 19-daagse cruise door het Verre Oosten. In plaats daarvan zitten ze ‘opgesloten’ in een hotel in de Cambodjaanse hoofdstad. ,,Een prachtig hotel maar het is allemaal zó chaotisch dat niemand weet waar hij aan toe is’’, vervolgt Kok.

Volgens hem verblijven er nog minstens veertien andere Nederlanders in het hotel die ook aan boord zaten van de Westerdam. ,,We ontdekten gistermorgen na het opstaan een onder de kamerdeur geschoven brief. Daarin meldde het Cambodjaanse ministerie van Volksgezondheid dat we op onze kamers moesten blijven en dat we onderzocht zouden worden door een arts. Dit naar aanleiding van het nieuws over de besmetting van een Amerikaanse medepassagier. Toen ik de receptie belde om de informatie te checken, zeiden ze doodleuk: nee hoor, komt u maar naar beneden.’’

Tot grote verbazing van het echtpaar Kok liepen in de hotellobby al tientallen passagiers van de Westerdam rond. Omdat hij het zaakje toch niet helemaal vertrouwde, vroeg Johan de contactpersoon van de Holland America Line (HAL) om opheldering. ,,Hij vertelde dat we eerst rustig konden ontbijten. Weer terug op onze kamer vonden we ineens een brief waarin de HAL mededeelde dat we op onze kamer moesten blijven.’’

In die hotelkamer zitten Johan en Willy Kok nu nóg. ,,We wachten op de gezondheidscontrole. Die omvat meer dan alleen het meten van onze lichaamstemperatuur. Ik denk dat het een soortgelijke test zal zijn als op de Westerdam. Daar gingen ze met een wattenstaafje in mijn neus toen ik een verkoudheid te pakken had’’, zegt de Nederlander.