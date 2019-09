Getatoeëerde naaktkat Bes ontsnapt, volgers baasje blij: ‘Die wilde niet nog meer pijn’

De Russische blogger en sportfanaat Rustam Shafiev (35) is ten einde raad omdat zijn getatoeëerde naaktkat Bes al een paar dagen spoorloos verdwenen is. De zogenaamde Sphynx, een van oorsprong Canadees ras dat door fokkers muteerde tot een ‘roofdier’ zonder haren, sprong uit een autoraampje toen ‘Kara Fight’(de artiestennaam van de Rus) een bezoek bracht aan het dorp Pervomaisky in de buurt van Jekaterinenburg.

Volgens Russische media deed Shafiev deze week een dringende oproep aan zijn bijna 230.000 volgers op Instagram. Maar de kans dat zijn fans massaal naar de 6-jarige Bes zullen gaan speuren lijkt klein. De afgelopen jaren kreeg de Rus een wagonlading kritiek over zich heen toen hij foto’s deelde van de naaktkat die criminele bendetatoeages op haar kop, rug en borst heeft. De permanente huidtekeningen werden steeds aangebracht toen het dier onder narcose was.

Elizaveta Skorynina, woordvoerster van een Russische dierenrechtenorganisatie, vermoedt dat Bes de afgelopen jaren ontzettend veel pijn heeft gehad en om die reden ontsnapte aan haar baasje. ,,Een mens kan ervoor kiezen om de pijn te verdragen van het aanbrengen van tatoeages, maar een dier heeft die keuze niet.’’ Skorynina stelt dat de decoraties op de huid van de Sphynx ‘puur de wens van de eigenaar zijn’. ,,Bes zal, toen ze wakker werd uit de verdoving, waarschijnlijk veel pijn hebben gehad. Wij als mensen weten niet welke pijngrens een kat heeft. Dus Rustam Shafiev had dit nooit mogen doen. Dit is je reinste dierenmishandeling.’’

Wolven

Shafiev heeft de afgelopen jaren vrijwel nooit gereageerd op negatieve opmerkingen over Bes. Het enige wat voor hem nu telt, is een spoedige terugkeer van zijn geliefde kat. ,,Er kan van alles met haar gebeuren in het gebied waar ze aan mijn aandacht ontsnapte. Er lopen in de bossen rond Pervomaisky beren, wolven en lynxen: roofdieren die haar als prooi zullen zien.’’

Instagramvolgers van de man zijn niet verbaasd dat de opvallende Bes in weggelopen. ,,Dat zou ik in haar situatie ook hebben gedaan’’, reageert iemand op sociale media. Een ander stelt dat Bes ‘een hoop leed bespaard zal blijven’. Shafiev wil van dat alles niets weten. ,,Bes verdween in de duisternis en in het hoge gras. Ik heb haar vijf uur gezocht en heb haar geroepen. Meestal komt ze dan gelijk. Ik ben erg bezorgd en eet en slaap niet meer. Bes en ik hoorden gewoon bij elkaar.’’