Gevaar lijkt geweken op Rhodos, nog wel code rood voor andere delen Griekenland

Terwijl de Griekse autoriteiten het hoogste waarschuwingsniveau voor het zwaar getroffen Rhodos hebben ingetrokken, neemt het risico op nieuwe bosbranden op andere plekken in Griekenland juist toe.

Het waarschuwingsniveau voor Rhodos is net afgeschaald van rood, het hoogste niveau, naar geel. Het Griekse eiland werd de afgelopen dagen geteisterd door hevige bosbranden, die tot dusver ruim 10 procent van het eiland verwoestten. In andere gebieden van Griekenland neemt het risico op bosbranden juist toe.

De meest kwetsbare gebieden hebben dinsdagavond code rood gekregen. Het gaat onder andere om de regio Athene, het eiland Evia, het noordoosten van de Peloponnesos en de omgeving van Thessaloniki. Op Evia, dat ten noorden van Athene ligt, overleden dinsdag twee piloten van een blusvliegtuig na een crash op het eiland. Op beelden is te zien hoe het vliegtuig kort nadat het een lading water had geloosd in een ravijn stortte en in brand vloog. Ook werd op het eiland het verkoolde lichaam van een man teruggevonden.

Corfu

Ook het populaire Corfu werd de afgelopen dagen getroffen door bosbranden, maar daar is de situatie minder gespannen. Net als op Rhodos geldt op Corfu code geel. In het noorden van het eiland, ten noordwesten van het vasteland, waren woensdagochtend geen grote brandhaarden meer. Blusvliegtuigen zijn ingeschakeld om de kleinere brandhaarden te bedwingen.

Rhodos

Hoewel het gevaar op Rhodos momenteel afneemt, woeden de branden daar nog flink. In de nacht van maandag op dinsdag zijn duizenden vrijwilligers erin geslaagd om het toeristische eiland Gennadi in het zuidoosten van het eiland te redden van vlammen. Woensdagochtend schakelde de brandweer meteen blusvliegtuigen en helikopters in om het vuur verder te bestrijden. Bij Mesanagros woedt op dit moment nog steeds de gevaarlijkste brand op het Griekse eiland.

Op Rhodos zijn meer dan 260 brandweerlieden al ruim een week bezig de branden in het zuiden van het vakantie-eiland meester te worden. Daarbij worden ze geholpen door eenheden uit Turkije en Slowakije. Van de 19.000 personen die vorige week geëvacueerd werden, is inmiddels het grootste gedeelte weer terug naar huis vertrokken. Anderen verblijven in noodopvangcentra.

Vanwege de omvang van de branden, de harde wind en de droogte op het eiland is het voor brandweerlieden moeilijk om de branden te blussen. In totaal zijn er de afgelopen dagen in Griekenland zo’n vijfhonderd branden bestreden.

Uiterst warm

De Griekse weerdienst waarschuwt woensdagochtend dat het uiterst warm blijft. Op het middaguur wordt op vele plaatsen tot 46 graden verwacht. Het gevaar voor bosbranden blijft daarmee extreem hoog.

