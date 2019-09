Gevaarlijk blufpoker rond de olievelden

Aan de pokertafel zitten vier spelers die allemaal openlijke en heimelijke belangen verdedigen.

1. Mohammed bin Salman (34), de ambitieuze Saoedische kroonprins en de man die olie op het vuur gooide met een oorlog tegen Jemen. Sinds de verdwijning van journalist en voormalige vertrouweling Jamal Khashoggi, die in het Arabische consulaat in Turkije werd gedood, is de kritiek op Bin Salman toegenomen. ‘Kroonprins MBS’, zoals hij ook bekend staat, poseert graag als een hervormer, iemand die de radicale islam en de corruptie in zijn land bestrijdt, maar tegenstanders zien vooral wat er misgaat. Zijn grootste misrekening was dat hij dacht Jemen er snel, ‘binnen enkele dagen’, onder te krijgen. De Saoedische luchtmacht beschikte dankzij oliemiljarden immers over geavanceerd wapentuig en militaire adviseurs van de Verenigde Staten. Maar de Houthi’s blijken nu al vier jaar taaier dan gedacht, dankzij militaire steun van Iran. Net als in Syrië wordt ook in Jemen de rivaliteit uitgevochten tussen twee onnoemelijk rijke oliestaten die zich elk als de ware vertegenwoordiger van de islam opwerpen.

Volledig scherm Hassan Rohani. © Getty Images

2. Hassan Rohani (71), de Iraanse president die ook al als ‘gematigd’ te boek staat maar die meestal de lijn volgt van de meest rigide ayatollahs (geestelijk leiders). In de geest van de in 1989 overleden ayatollah Khomeini voert Iran nog altijd een soort heilige oorlog tegen ‘de grote Satan’ en ‘de kleine Satan’, respectievelijk de Verenigde Staten en Israël. Rohani en andere gematigden staan thuis met de rug tegen de muur sinds hun politiek van toenadering is opgeblazen door Donald Trump. Het gaat slecht met de Iraanse economie. Beëindiging van de sancties en hervatting van de oliehandel zijn essentieel voor het regiem om te overleven. Iran speelt het daarom steeds harder. Na het kapen van tankers in de Straat van Hormuz en na het neerschieten van een Amerikaanse drone (bleef op het laatste moment zonder vergelding) lijkt de aanval op twee Saoedische olie-installaties een gewaagde zet. De Iraniërs gokken op een lose-lose-situatie, zeggen specialisten. Als Iran geen olie kan exporteren dan de Saoedi’s ook niet. Hoog spel dat de regio letterlijk in brand kan zetten.

Volledig scherm Houthi-strijders dragen een portret Abdul-Malik al-Houthi. © AP

3. Abdul-Malik al-Houthi (40), leider van de Houthi-rebellen. De Houthi, een rebellengroep in een van de armste landen ter wereld, vormen ongeveer een derde van de bevolking van Jemen. Hun verzet begon toen de Saoedi’s hun salafistische ideologie naar Jemen uitbreidden. Vanwege de grote rivaliteit tussen Saoedi-Arabië en Iran, kregen de Houthi’s dus militaire steun van Iran. Sinds het Saoedische leger een internationaal veroordeelde oorlog voert in Jemen en in dat land stelselmatig burgers bombardeert, slaan de Houthi’s regelmatig terug. Hun huis-tuin-en keukendrones zijn geëvolueerd in militaire precisiewapens, dankzij Iraanse technologie. Inmiddels zouden de Houthi’s ook beschikken over kruisraketten. In 2018 probeerden ze daarmee een in aanbouw zijnde kerncentrale in Abu Dahbi, de Verenigde Arabische Emiraten, te treffen maar ze misten. Voor de Houthi’s gaat het erom de vijand de treffen, in dit geval de Saoedi’s, maar ook de Verenigde Arabische Emiraten . De Houthi’s zouden openstaan voor vredesoverleg maar zijn onderling ook sterk verdeeld.

Volledig scherm Donald Trump gisteren met fans in Rio Rancho in de staat New Mexico. © AFP